Padova, contromano investe e uccide un uomo poi fugge a piedi: caccia al pirata della strada

foto Ansa 22:31 - Un anziano è stato travolto e ucciso a Padova da un Suv, risultato poi rubato. Alla guida del mezzo vi era un 30enne di carnagione chiara che dopo l'incidente si è dato alla fuga a piedi. L'uomo è ricercato in tutta la provincia dai carabinieri che hanno già un identikit del pirata della strada. L'auto, un Toyota Rav4, è risultata rubata una settimana fa a Tombolo, nel Padovano.

Soccorso dai passanti, l'anziano, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è spirato prima dell'arrivo dell'ambulanza. Il pirata della strada ha imboccato una strada contromano e ha travolto l'anziano e due auto, una Porsche e una Ford, ferendone gli occupanti. Dopo l'impatto l'uomo che era alla guida ha tentato di darsi alla fuga a bordo della Toyota che guidava, e, non riuscendoci, ha deciso di fuggire a piedi.



Le indagini dei carabinieri sono concentrate sui racconti dei testimoni, che avrebbero riferito di un giovane sulla trentina vestito in jeans e con una maglia a righe, e sul Suv. Gli esperti dell'Arma stanno facendo accertamenti sull'auto, verificando se siano state lasciate impronte digitali o altri elementi utili alle indagini.