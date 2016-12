foto Ansa

- Circa mille tonnellate di sorbitolo (Foodgrade) sono state sequestrate in due aziende di Rovigo e Mantova dai carabinieri del Nas di Padova. Secondo fonti investigative sanitarie i campioni di ogni lotto saranno analizzati dall'Arpa del Veneto per conoscerne la composizione e la presenza di altre sostanze. I controlli sono scattati dopo la morte di una donna e il malore di altre due, sottoposte a un test per intolleranze alimentari a Barletta.