"Corri troppo, voglio scendere", poco dopo l'auto dell'amico si schianta

foto LaPresse 18:43 - Un giovane di Vicenza ha preteso di scendere dall'auto condotta da un amico che correva troppo: poco dopo l'auto si è schiantata e il conducente è deceduto. "Corri troppo - ha detto il ragazzo, un 23enne - io ho paura, voglio scendere", e così ha fatto. Al volante, verso le quattro di mattina, c'era Alessandro Ambrosi, 26 anni, di Vicenza, il quale poco dopo ha perso il controllo dell'auto che si è rovesciata.

Nell'impatto è rimasta ferita anche una passeggera, proprietaria dell'auto.



A causa dell'alta velocità, la vettura ha sbattuto, poi è finita nel greto del torrente in secca, dove si è rovesciata. E' stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze del Suem.



Per Ambrosi - incastrato dentro l'abitacolo - non c'è stato nulla da fare. La ragazza ferita è stata portata in ospedale e medicata. Non è in pericolo di vita.