foto Ansa

06:26

- La polizia di Padova ha arrestato tre romeni responsabili della rapina compiuta il 28 gennaio, in pieno giorno ed a volto scoperto, in una gioielleria del centro. Incuranti dei passanti, i malviventi avevano immobilizzato il proprietario, colpendolo violentemente al volto ed al corpo con calci e pugni. Dal filmato la polizia romena è riuscita ad individuare i responsabili. I tre sono stati catturati in esecuzione di un mandato d'arresto europeo.