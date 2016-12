Verona, strangola la moglie e si costituisce

foto Ansa Correlati Strage a Brescia 09:14 - Tragedia della gelosia nel Veronese: un uomo, Giovanni Lucchese, di 56 anni, ha strangolato la moglie Gabriella, di 51 anni, con un foulard e poi si è costituito. Il fatto è avvenuto a Mozzecane, piccolo centro in provincia di Verona. I vicini hanno sentito le urla di un violento litigio e poi più nulla. Ulteriori particolari dai prossimi interrogatori dell'autore del delitto, che ha confessato in caserma davanti ai militari. - Tragedia della gelosia nel Veronese: un uomo, Giovanni Lucchese, di 56 anni, ha strangolato la moglie Gabriella, di 51 anni, con un foulard e poi si è costituito. Il fatto è avvenuto a Mozzecane, piccolo centro in provincia di Verona. I vicini hanno sentito le urla di un violento litigio e poi più nulla. Ulteriori particolari dai prossimi interrogatori dell'autore del delitto, che ha confessato in caserma davanti ai militari.

I due erano appena rientrati da un viaggio in Kenya. Il delitto ha scosso il piccolo centro di Mozzecane, dove la coppia abitava in una villetta condivisa con altri parenti. "Ho strangolato mia moglie", ha ammesso Lucchese ai carabinieri. Lei era impiegata in un negozio di abbigliamento, lavorava in una concessionaria Fiat di Verona, l'uomo aveva litigato violentemente con la moglie tanto da portare sul viso traccia dei graffi di lei che aveva tentato disperatamente di difendersi dall'aggressione.



Sms sospetti

Per i parenti si trattava di una coppia perfetta, conosciuta e stimata da tutti. Le sorelle della vittima, vicine di casa, hanno sentito un litigio. Si parla di sospetti da parte del marito di una relazione clandestina della moglie, forse dopo la scoperta di alcuni sms sul cellulare di lei. Lucchese ha parlato di un movente dettato dalla gelosia, ma i particolari non sono noti.