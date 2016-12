foto Ansa

06:15

- Rocambolesco inseguimento a Padova. A finire in manette, per mano della polizia, è stato un un rapinatore accusato di vari scippi nella città euganea. L'uomo, originario di Napoli, sceglieva la vittima, preferibilmente anziana e, dopo averla spinta in terra, le rubava la borsetta. Gli agenti lo hanno arrestato dopo che aveva strattonato violentemente e fatto cadere a terra un'anziana, impossessandosi della borsetta.