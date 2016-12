I parenti della maestra hanno atteso che venisse effettuato il funerale della donna per raccontare al Gazzettino i loro sospetti, che ora dovranno essere suffragati dai risultati dell'esame autoptico. "Abbiamo cercato di farci sentire dagli infermieri - accusa la figlia - ma continuavano a seguire i programmi televisivi".

Secondo il racconto dei familiari, alla fine la donna è stata visitata in ambulatorio, le è stato somministrato un clistere ed eseguita una tac. Dopo aver trascorso un'intera notte in barella, solo il mattino successivo è stata operata per sospetta peritonite. Ricoverata in rianimazione, è morta il 15 febbraio.

Da Padova Angelo Panozzo, responsabile della Farmacovigilanza dell'Istituto oncologico, ha spiegato di essersi attivato non appena segnalato il ricovero della paziente per un problema di ischemia intestinale. "La quantità di farmaci somministrata è corretta come dosaggio - ha dichiarato - ma gravi reazioni alla chemioterapia possono accadere".