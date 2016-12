Mestre, arrestato pluri rapinatore

06:39

- Gli agenti delle volanti della Questura di Venezia hanno arrestato a Mestre un pregiudicato siciliano, Mario Lanza Mario, 53 anni, per rapina continuata aggravata. E' accusato di aver tentato di fare una rapina e di averne messo invece a segno un'altra quattro giorni fa a Mestre. Portato in Questura è stato accertato che l'uomo, con precedenti per rapina, era stato scarcerato il 9 febbraio scorso dal carcere di Siracusa.