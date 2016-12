foto LaPresse 21:22 - Un anziano ciclista è stato travolto e ucciso da un veicolo il cui conducente si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. E' accaduto a Loreo (Rovigo) lungo la strada provinciale che attraversa la cittadina del Polesine. L'incidente è stato visto da dei passanti che hanno chiamato i sanitari del 118 e i carabinieri. - Un anziano ciclista è stato travolto e ucciso da un veicolo il cui conducente si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. E' accaduto a Loreo (Rovigo) lungo la strada provinciale che attraversa la cittadina del Polesine. L'incidente è stato visto da dei passanti che hanno chiamato i sanitari del 118 e i carabinieri.

Per le ferite riportate l'anziano è morto all'istante. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire all'investitore.