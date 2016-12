Verona, lieve scossa di terremoto

21:00

- Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Verona. Le località più prossime all'epicentro sono i Comuni di Negrar, Grezzana e San Pietro in Cariano. Dalle verifiche del dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle 19.14 e aveva magnitudo 2.5.