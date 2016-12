Imbratta con lo spray l'Arena di Verona: senzatetto arrestato dai carabinieri

foto Ap/Lapresse 06:46 - Un romeno è stato arrestato dai carabinieri di Verona per aver imbrattato con bombolette spray di color verde l'Arena. L'uomo, 30 anni, dopo aver colorato un pilastro di un'arcata dell'anfiteatro scaligero per le vie del centro storico e si è imbattuto in una pattuglia di carabinieri. Condotto in caserma il romeno, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato per danneggiamento aggravato. - Un romeno è stato arrestato dai carabinieri di Verona per aver imbrattato con bombolette spray di color verde l'Arena. L'uomo, 30 anni, dopo aver colorato un pilastro di un'arcata dell'anfiteatro scaligero per le vie del centro storico e si è imbattuto in una pattuglia di carabinieri. Condotto in caserma il romeno, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato per danneggiamento aggravato.

I carabinieri della Compagnia di Verona, in servizio per le vie cittadine, dopo essersi fatti descrivere la persona da alcuni turisti fermi ad ammirare il monumento, hanno iniziato la ricerca dell'uomo, trovandolo dopo qualche ora mentre stava percorrendo la strada per tornare all'Arena, quasi volesse completare l'opera.



Condotto in caserma il romeno è stato accusato di danneggiamento aggravato per aver commesso il fatto su cose di interesse storico e artistico.