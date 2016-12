foto Dal Web 11:06 - Niente RcAuto perché sei meridionale. E’ accaduto a Mirano, in provincia da Venezia secondo quanto riferito da R.D, giovane cuoco di origini pugliesi che vive e lavora in Veneto. Stando a quanto riportato da L’Eco di Bergamo e dal Gazzettino il ragazzo si sarebbe visto rifiutare un preventivo per l’assicurazione auto in base a due semplici discriminanti: il fatto di essere del Sud e di risiedere al Nord da soli due anni. - Niente RcAuto perché sei meridionale. E’ accaduto a Mirano, in provincia da Venezia secondo quanto riferito da R.D, giovane cuoco di origini pugliesi che vive e lavora in Veneto. Stando a quanto riportato da L’Eco di Bergamo e dal Gazzettino il ragazzo si sarebbe visto rifiutare un preventivo per l’assicurazione auto in base a due semplici discriminanti: il fatto di essere del Sud e di risiedere al Nord da soli due anni.

Un breve colloquio e poi la risposta: "Siamo un po' diffidenti, è un senso di protezione che l’azienda ha deciso di adottare verso le persone che non conosce” ha spiegato l’impiegata dell’agenzia, sottolineando come siano ormai troppo numerose le truffe assicurative fatte da meridionali. L’unico modo per poter essere assicurati da quella compagnia, dunque, è essere residente al Nord da almeno sette anni. Il giovane ha raccontato tutto l’accaduto con una punta di ironia, ma non ha mancato di sporgere denuncia ai Carabinieri non appena uscito dall’agenzia. “Da quando guido non ho mai fatto un incidente ed era la prima cosa che mi aspettavo mi venisse chiesta” ha commentato il cuoco che, alla fine, ha ottenuto la copertura assicurativa da un’altra compagnia.