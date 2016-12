Mustang Grif, il figlio di Varenne. Precisazione

12:42 - In relazione alla notizia divulgata in data 23/1/2012 relativa al sequestro del cavallo Mustang Grif, figlio di Varenne, ad opera della Guardia di Finanza di Padova, l'Avv. Michele Alfano precisa, nell'interesse del sig. IOZZINO Francesco, quanto segue:

"Mustang Grif fu sequestrato perché ritenuto oggetto di riciclaggio, ma la Corte di Cassazione, in data 15/6/2010, ne ha ordinato la restituzione al legittimo proprietario essendo insussistenti le ragioni del vincolo ablativo".



Attualmente il cavallo corre e vince per la scuderia canadese New Blue Stars Company di M. RICC.I della quale è socio al 50% il sig. IOZZINO Francesco.