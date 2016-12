Quattordicenne stuprata da due coetanei

foto Ansa Correlati Stupro di gruppo, non necessario il carcere 17:27 - Una ragazzina di 14 anni è stata violentata a Verona da due suoi coetanei. A denunciare la vicenda è stata la giovane, che si è presentata in questura accompagnata dalla madre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 14enne sarebbe stata attirata nel negozio, in quel giorno chiuso, del padre di uno dei ragazzi, fatta ubriacare e poi stuprata. I due avrebbero anche scattato alcune foto per pubblicarle su Facebook. - Una ragazzina di 14 anni è stata violentata a Verona da due suoi coetanei. A denunciare la vicenda è stata la giovane, che si è presentata in questura accompagnata dalla madre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 14enne sarebbe stata attirata nel negozio, in quel giorno chiuso, del padre di uno dei ragazzi, fatta ubriacare e poi stuprata. I due avrebbero anche scattato alcune foto per pubblicarle su Facebook.

A compiere la violenza sarebbe stato solo uno dei due ragazzini, mentre il secondo sarebbe stato respinto. Entrambi (anche se uno dei due non è imputabile in quanto tredicenne) sono stati segnalati alla Procura dei minori di Venezia per violenza sessuale aggravata; nelle loro abitazioni sono state effettuate perquisizioni durante le quali la polizia ha sequestrato telefonini, computer e chiavette di memoria che verranno analizzate proprio per verificare l'eventuale presenza di foto o filmati.