Corruzione, in manette a.d. Venezia-Padova

foto Ansa 10:19 - Lino Brentan, a.d. dell'Autostrada Venezia-Padova, è stato arrestato stamani dalla Guardia di finanza lagunare nell'ambito di un'inchiesta su tangenti. Secondo quanto si è appreso l'amministratore è accusato di corruzione. E' la prosecuzione dell'indagine svolta a carico dei vertici del settore edilizia della Provincia di Venezia, legati a un gruppo di imprenditori locali, che riuscivano a farsi assegnare la quasi totalità dei lavori pubblici. - Lino Brentan, a.d. dell'Autostrada Venezia-Padova, è stato arrestato stamani dalla Guardia di finanza lagunare nell'ambito di un'inchiesta su tangenti. Secondo quanto si è appreso l'amministratore è accusato di corruzione. E' la prosecuzione dell'indagine svolta a carico dei vertici del settore edilizia della Provincia di Venezia, legati a un gruppo di imprenditori locali, che riuscivano a farsi assegnare la quasi totalità dei lavori pubblici.

L'operazione è stata coordinata e diretta dal sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Venezia, Stefano Ancilotto. L'accusa per Brentan sarebbe quella di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio aggravato in ragione della stipula di contratti vincolanti per l'Ente di appartenenza.



Le gare di appalto per i lavori da effettuare erano evitate grazie al sistema di assegnazione del "cottimo fiduciario" (ovvero la vecchia trattativa privata), in cui, per asserite ragioni d'urgenza, per l'importo dei lavori da svolgere o per altre motivazioni di comodo, può essere omessa la gara. In tal modo Bretan poteva far ricadere la scelta sull'imprenditore di riferimento.



In altri casi a.d. della Venezia-Padova, per evitare il ricorso alle gare di appalto, avrebbe fatto ricorso al frazionamento delle opere in più lotti, per ridurre l'ammontare del costo dei lavori e poterli così affidare con assegnazioni dirette.