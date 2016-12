Scontro nel Vicentino: un morto

21:29

- Un morto e quattro feriti, di cui uno in condizioni gravissime all'ospedale di Vicenza, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Malo (Vicenza). Lungo un tratto rettilineo della provinciale sarebbero entrate in collisione un'auto e un furgone, che viaggiavano in senso opposto e poi altre due auto. Sul posto ambulanze degli ospedali di Schio e Vicenza e due mezzi dei vigili del fuoco. Indaga la polizia stradale di Vicenza.