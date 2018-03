Acqua alta a Venezia: toccati i 124 cm. record per il 2018

L'acqua alta a Venezia ha toccato poco dopo la mezzanotte i 124 centimetri: si tratta del record per il 2018, in un periodo in cui il fenomeno dovrebbe essere in regressione. Secondo il centro maree del comune, il suolo di Venezia è stato invaso per il 37% dall'acqua. Pesante la situazione anche a Chioggia, dove l'acqua alta ha toccato i 141 cm. scavalcando le barriere artificiali (mini-Mose) a difesa del centro storico.