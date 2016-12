Accoltella la moglie e tenta suicidio a Chioggia, donna è grave

Un uomo di 58 anni ha accoltellato gravemente la moglie e poi ha tentato di uccidersi durante una lite in un'abitazione di Cavanella d'Adige, una frazione di Chioggia. La donna, 57 anni, ha riportato numerose ferite all'addome: è stata ricoverata all'ospedale in gravissime condizioni. Con le ultime forze residue, la vittima è riuscita a chiedere l'intervento dei carabinieri. Sembra che i due coniugi fossero in fase di separazione.