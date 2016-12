A Selvazzano arriva l'assicurazione per i residenti contro i furti

20:13 - I ladri ti svaligiano la casa? A Selvazzano, periferia di Padova, quella di furti, di scippi e di rapine, è un'emergenza che riguarda tutti. Organizzare ronde è complicato, la sicurezza, ormai, solo un miraggio. E allora ci pensa il comune, pagando ai residenti un'assicurazione su misura, che se non risolve il problema, almeno fa dormire sonni più tranquilli. Costo totale della polizza, intorno ai 10mila euro; non indennizza i furti, ma garantisce immediata assistenza per quel che riguarda i danni provocati dai ladri all'abitazione o alla persona vittima dell'agressione. Previsto pure l'invio di un artigiano per le riparazioni urgenti, e di una guardia giurata, in caso di necessità. Garantito anche il rifacimento immediato dei documenti sottratti, l'aiuto a domicilio di medici e infermieri, perfino di uno psicologo, dovesse servire. L'obiettivo, dice il sindaco, Enoch Soranzo, è rendere sicura la città. Se proprio non è possibile, che almeno i disagi, per chi è costretto a subire, siano limitati.

