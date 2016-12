Vince 500mila euro al Superenalotto ma a sua insaputa: è caccia all'uomo

16:39 - Cerca ancora il legittimo proprietario, a distanza di oltre due mesi, la vincita di 500mila euro al Superenalotto realizzata nel concorso "SuperStar" ad Altavilla Vicentina il 5 luglio. Il sospetto è a questo punto è che il fortunato lo sia a propria insaputa. Per questo la Sisal ha emesso una sorta di "aaa vincitore cercasi".

Il termine ultimo per la riscossione della vincita da mezzo milione - ricorda Sisal in una nota - è il 3 ottobre 2014, fra 10 giorni. Si trattava di uno dei premi del concorso numero 80, vinto con una schedina da soli 2 euro giocata nel punto vendita Sisal Tabacchi di Via Roma, 18, ad Altavilla.



La società dà anche alcuni suggerimenti all'inconsapevole vincitore: magari la ricevuta è stata riposta in una giacca, o nel cruscotto dell'auto o ancora in una taschina della borsetta. "Certo è che - conclude Sisal - vale la pena fare uno sforzo di memoria che potrebbe trasformare la vita".