Vicenza, maestra vuole far ascoltare musica ma parte un film porno

16:07 - Voleva far ascoltare della musica ai suoi alunni, ma dopo aver inserito la chiavetta che doveva contenere le canzoni, sulla lavagna luminosa sono apparse le scene di un film porno. Appena pochi secondi prima del pronto intervento dell'insegnante, ma sufficienti a far scoppiare un putiferio a Vicenza dopo il racconto ai genitori da alcuni ragazzini su quanto accaduto in classe.

La chiavetta prestata da una mamma - "E' stato un incidente" ha detto il preside dell'istituto, gestito da religiose, ricostruendo quanto accaduto. Secondo il racconto del preside, la maestra ha detto di aver ricevuto la chiavetta dalla mamma di uno studente di un'altra classe. Convinta che contenesse delle canzoni degli anni 80 l'ha collegata alla lavagna digitale, ma nella chiavette c'erano immagini di un film porno.



Genitori sul piede di guerra pronti ad azioni legali - Adesso nella scuola, anche grazie alla psicologa che collabora con l'istituto, si svolgeranno incontri per far capire quanto successo e fatte delle lezioni sull'affettività. Alcuni genitori, però, starebbero valutando se rivolgersi agli avvocati per stabilire se sono possibili o meno azioni legali.