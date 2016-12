2 gennaio 2014 Vicenza, donna finisce con l'auto in un fiume: salvata da un nomade La 37enne è finita fuori strada con la sua Jeep precipitando nel Bacchiglione. Il giovane che aveva assistito alla scena si è tuffato immediatamente portandola a riva Tweet google 0 Invia ad un amico

11:24 - Una donna, di 37 anni, alla guida di un fuoristrada finito in un fiume, è stata salvata da un nomade 23enne, Sedrik Dori. La vettura dopo aver sfondato il guard rail era finita nel fiume Bacchiglione, a Vicenza. Il giovane, dal vicino campo nomadi, ha assistito alla scena, si è tuffato nel corso d'acqua e a nuoto ha soccorso la 37enne. I due sono stati poi raggiunti dai vigili del fuoco e dal 118 e trasportati all'ospedale per accertamenti.

Dori ha raccontato di aver visto un'auto in mezzo all'acqua quando è uscito dal campo nomade e di non averci pensato due volte. "Sono corso lungo l'argine - ha detto - e mi sono buttato nel fiume. Ho preso la ragazza e l'ho trascinata a riva. Ho avuto molta paura". A chi gli dice che probabilmente le ha salato la vita, risponde solo con un "grazie", come se avesse ricevuto un complimento.



La donna è stata visitata in ambulanza dove le hanno diagnosticato un principio di ipotermia. Quindi è stata accompagna in ospedale. Per controlli è stato portato in ospedale anche il giovane soccorritore. L'auto, una jeep, è stata portata fuori dal fiume con una gru.