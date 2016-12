11:06 - Dala Datu, una 44enne romena latitante dal 2009, è stata arrestata dalla polizia di Verona perché deve scontare la pena di 11 anni di reclusione per lesioni gravi e ripetute alla propria figlia. Nel 2004, all'epoca dei fatti, la bambina aveva 6 anni: dopo l'ennesima violenza venne portata in ospedale coperta di cicatrici e lì morì per arresto cardiaco.