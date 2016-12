06:10 - La Squadra mobile di Verona ha arrestato un italiano e un romeno, entrambi residenti a Vicenza, per una serie di furti di denaro e pin bancomat a degenti di ospedali del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna: denaro speso poi in centri commerciali, supermercati e pompe di benzina; i casi accertati al momento sono una decina, per un importo di alcune decine di migliaia di euro.