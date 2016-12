Verona, due anziani morti in scarpata Auto contro bus a Roma: due vittime

14:16 - Sono morti i due anziani intrappolati nell'auto finita in una scarpata a Roncà, in provincia di Verona. L'auto era volata in un canalone ripido da un'altezza di almeno venti metri, poco lontano da un agriturismo. Erano stati sentiti i lamenti provenire dalla vettura e subito erano scattati i soccorsi. Ma, quando l'auto è stata raggiunta, i due uomini, di 60-70 anni, erano già morti.

La titolare dell'agriturismo che si trova nei pressi del "vajo", il vallone nel dialetto vicentino in cui è precipitata l'auto, una piccola fuoristrada, ha riferito che i due anziani non erano suoi clienti, ma si erano solo trovati a passare di lì per caso. Sul posto sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco delle province di Vicenza e Verona.



Auto contro bus a Roma: morti due ragazzi - Due ragazzi italiani di 26 e 33 anni sono invece le vittime dello scontro fra un autobus e una macchina, avvenuto nella notte a Roma. I due giovani viaggiavano sulla Golf che è rimasta semidistrutta nell'impatto frontale con il mezzo pubblico, secondo quanto ricostruito finora.



Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sembra che l'auto, forse per l'alta velocità, abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con il bus. I corpi dei ragazzi sono all'obitorio dell'Università La Sapienza: il magistrato potrebbe disporre l'autopsia, anche per capire se avessero bevuto o assunto droghe.



Eseguiti invece i test sul conducente dell'autobus, rimasto quasi illeso. Sull'incidente indaga il V Gruppo dei vigili urbani di Roma.