08:48 - Un albanese è stato ucciso a Peschiera del Garda (Verona). L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre stava rientrando a casa. Non è ancora chiara la dinamica dell'omicidio, in particolare se l'albanese sia stato vittima di un agguato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno compiendo indagini per risalire all'autore dell'omicidio e ricostruire le possibili motivazioni.