25 luglio 2014 Venezia, turista arriva a cavallo

12:41 - Abituata per la sua vocazione acquatica alle gondole, al massimo alle auto che concludono la corsa al terminal di Piazzale Roma, e ai podisti in vena di prove agonistiche, Venezia non aveva mai visto la presenza in città di un cavallo. A rompere l'ultimo tabù è stata una turista straniera che ha avuto la pensata di raggiungere Piazzale Roma in sella al suo destriero. Impresa però non riuscita: la giovane è stata fermata dai vigili.

L'avventura a cavallo non è infatti passata inosservata e ha fatto scattare il controllo della polizia municipale che ha scortato animale e cavallerizza da metà del ponte translagunare sino a Piazzale Roma. A sua difesa la donna ha sostenuto che tra i tanti cartelli di divieto per chi raggiunge la città lagunare, non vi era, in effetti, quello che riguarda i cavalli.



La donna sarebbe una trentenne ceca che da alcuni mesi sta viaggiando a cavallo per tutta l'Europa.