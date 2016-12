12:16 - Incidente alla Stazione Marittima di Venezia durante l'attracco in banchina della Msc Preziosa. La nave ha urtato uno dei finger (un corridoio d'imbarco) nella manovra di accostamento rendendolo inagibile. Nessun pericolo per i passeggeri che attendevano di sbarcare. "Le autorità competenti - si legge in una nota della compagnia - hanno già dato il via libera per la partenza della nave".