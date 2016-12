Venezia, codice dell'acqua: le barche dovranno tenere la destra

15:21 - Non importa se il tuo motore è montato su un'automobile o su una barca: le leggi della strada si spostano anche in acqua. Dopo l'incidente del 17 agosto 2013 dove perse la vita un turista, a Venezia era doveroso cambiare qualcosa.

E quindi obbligatoria la destra come senso di marcia mentre le imbarcazioni a remi dovranno continuare a mantenere le sinistra, ordine, disciplina e alcoltest: tutto come sull'asfalto. Fino ad oggi non c'erano regole e divieti ma, adesso, la festa è finita. Non è tutto: anche i telefonini fanno parte di questa rivoluzione. Vietato ascoltare musica con cuffie o auricolari. Basta anche alle tariffe notturne esagerate: di giorno e di sera si paga la stessa cifra. Per la gioia di tutti i turisti...