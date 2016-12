Venezia, 17enne fugge di casa e rapina i nonni: arrestato dai carabinieri

10:16 - Va a trovare i nonni e invece di far loro una visita di cortesia tenta di rapinarli. Per questo un 17enne è stato arrestato dai carabinieri. E' accaduto al Cavallino (Venezia) dove gli anziani risiedono ed a tentare il colpo è stato un loro nipote giunto dal Padovano che, prima ha tentato di strappare la fede nuziale alla nonna, e poi si è impossessato, ma per poco tempo, di un paio di orecchini della donna del valore di 500 euro.

I genitori del ragazzo avevano presentato una denuncia di scomparsa. Per questo motivo gli inquirenti ipotizzano che il "colpo" sia stato organizzato allo scopo di raccogliere qualche soldo per continuare la fuga.



I carabinieri hanno acciuffato il giovane su una motonave che lo avrebbe dovuto condurre a Venezia. E hanno informato dell'accaduto il procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni.



Alla rapina ha assistito anche il nonno del ragazzo che tuttavia non è riuscito a contrastare il nipote e a impedirgli di strappare gli orecchini d'oro dai lobi della nonna.