17:21 - Sarebbero tutte originarie dei Balcani le cinque persone indagate in Veneto con l'accusa di legami con organizzazioni jihadiste. L'inchiesta sarebbe legata alla vicenda di Ismar Mesinovic, il bosniaco residente nel bellunese che aveva aderito alla Jihad ed è morto in Siria all'inizio dell'anno in combattimento.