06:44 - La Guardia di Finanza di Treviso ha "pizzicato" un affermato consulente aziendale di Conegliano che, pur svolgendo la propria attività in tutta la penisola, non ha presentato tra il 2007 e il 2012 alcuna dichiarazione né ha versato alcuna imposta in Italia in quanto formalmente residente in Svizzera, dove aveva però solo un posto letto. Il professionista aveva disponibilità di numerosi conti correnti esteri.