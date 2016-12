Veneto, ecco gli infermieri "a tempo"

08:48 - Si apre con una rivoluzione l'anno della Sanità veneta. La Giunta regionale ha infatti approvato una delibera che determina i minuti minimi necessari a ogni infermiere per assistere un paziente in modo corretto nell'ambito della giornata. La tempistica varia a seconda della specialità e prevede personale di rinforzo nel caso in cui non si raggiungano gli standard minimi di assistenza, o riposizionamenti nel caso di aree con operatori in eccesso.

"Nessuno parli di allarme licenziamenti", rassicura al Gazzettino il governatore Luca Zaia dopo i timori espressi dagli infermieri. L'obiettivo primario resta l'ottimizzazione delle risorse per "assistere a cinque stelle il paziente ricoverato". Così, un paziente ricoverato in malattie infettive si vedrà garantiti 230 minuti di cure, uno in medicina interna 185, mentre in rianimazione la quota sale a 700 minuti al giorno.



Il provvedimento attende ora il via libera della Commissione Sanità del Consiglio regionale. "In nessun reparto veneto si dovrà mai più assistere ad attese troppo lunghe da parte del paziente", spiega l'assessore alla Sanità, Luca Coletto. E non mancheranno i risparmi. "La gestione del personale è una delle voci di spesa più elevate, sulle quali andrà posta attenzione totale - aggiunge Zaia -. Il Veneto da questo punto di vista è già assolutamente virtuoso".