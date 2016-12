3 febbraio 2014 Uccisa a Milano e gettata in un canale a Venezia: fermati i suoi due coinquilini Mahtab Ahad Savoji, iraniana, è stata strangolata e denudata a Milano. Il suo corpo è stato poi messo in una valigia e, dopo averlo trasportato per 12 ore, è stato gettato in un canale del Lido Tweet google 0 Invia ad un amico

19:22 - Un uomo di 29 anni e una donna di 30 anni sono stati fermati per l'omicidio di Mahtab Ahad Savoji, iraniana di 29 anni trovata senza vita in un canale di Venezia il 28 gennaio. Dopo aver strangolato e denudato la loro coinquilina a Milano, avrebbero nascosto il corpo in un trolley e, raggiunta la città lagunare in treno, l'avrebbero gettato nei pressi del Lido. I tre condividevano lo stesso appartamento nel capoluogo lombardo.

Gli inquirenti sospettano che il movente dell'assassinio di Mahtab, studentessa all'Accademia delle Belle Arti di Brera tornata in Italia due mesi fa, sia stato il rifiuto, da parte della 29enne, delle avance del coinquilino, Rajeshwar Singh. Ad aiutare il 29enne la sua fidanzata, Gagandeep Kaur.



I due fermati, di nazionalità indiana, sono accusati di omicidio volontario in concorso e soppressione di cadavere.



Sono stati loro a presentarsi in questura. Volevano fugare i sospetti degli inquirenti su di loro ma, alla fine, non hanno retto all'interrogatorio e hanno confessato: hanno ucciso Mahtab e hanno nascosto in una valigia il suo corpo. Poi hanno preso il treno per Lecco con l'obiettivo di gettare il cadavere nelle acque del lago di Como. A causa dei troppi potenziali testimoni presenti, hanno però desistito.



Così sono tornati a Milano e sono saliti su un convoglio diretto a Venezia, dove hanno cercato di occultare il cadavere gettandolo in un canale. Dal momento dell'omicidio a quello dell'abbandono del trolley sono passate in tutto 12 ore.



Infine sono tornati a Milano in taxi, pagando la corsa 500 euro.