11:52 - "Questo è un lutto per tutto il Veneto e per l'Italia. Il comune di Refrontolo è devastato". Così il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato il tragico nubifragio che ha colpito il Trevigiano, provocando quattro morti e otto feriti. "Chiederemo lo stato di calamità per tutta l'area colpita - ha aggiunto il presidente dopo aver visitato il luogo del disastro -. Per noi è una tragedia. Una bomba d'acqua mai vista".