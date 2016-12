24 febbraio 2014 Treviso: uccide la madre buttandola dalla finestra, poi chiama il 113: "Sono stato io" Moreno Coletti, 36 anni, ha confessato l'omicidio, probabilmente avvenuto al culmine di una lite. La vittima, 65enne, è precipitata dall'ottavo piano Tweet google 0 Invia ad un amico

20:21 - Tragedia familiare a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso. Moreno Coletti, 36 anni, ha ucciso la madre Paolina Saporosi, 65 anni, gettandola dalla finestra dell'ottavo piano di un palazzo al culmine di una lite. Poi ha chiamato il 113: "Sono stato io" e ha atteso l'arrivo della polizia, che l'ha arrestato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale e il pm trevigiano Giovanni Valmassoi.

In un raptus, Coletti avrebbe trascinato la madre sul balcone dell'appartamento, l'avrebbe sollevata di peso per poi gettarla oltre la ringhiera.



"Ho ucciso mia madre. Sono stato io". Queste le parole raccolte dall'agente che ha risposto alla telefonata dell'omicida alla sala operativa del 113. All'arrivo delle forze dell'ordine, Coletti ha aperto la porta e non ha opposto alcuna resistenza. Durante la perquisizione dell'abitazione, è rimasto per tutto il tempo immobile, ammutolito.



Coletti è ora accusato di omicidio volontario. Ancora incerte le cause che hanno scatenato la violenta lite, sentita chiaramente da molti vicini, finita in tragedia.