05:52 - La guardia di Finanza di Treviso ha scoperto, durante un controllo a quattro società operanti nel settore edile gestite dallo stesso nucleo familiare, un'evasione fiscale da sei milioni di euro, Iva dovuta per 600mila euro, Irap non versata per 130mila, ritenute d'imposta non operate per 195mila euro, oltre all'impiego di 143 lavoratori irregolari e 8 operai completamente in nero. Tre persone sono state denunciate.