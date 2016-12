Treviso,ottantenne focosa il ginecologo chiama la polizia

18:40 - Non si arrendeva ai no la paziente settantottenne. Ci aveva già provato col ginecologo cinquantenne durante una visita. Ma non si è fatta intimorire dal rifiuto dell'uomo alle sue avance sessuali. Così, ieri l'anziana è tornata alla carica chiedendo allo specialista di Treviso una visita. Il medico ha deciso di chiamare la polizia.

Si è arresa alla vista degli agenti - La donna era già stata invitata dallo specialista a rivolgersi a un altro studio per i controlli di cui aveva bisogno ma non demordeva. Alla vista degli agenti ha rinunciato al corteggiamento e non è stata denunciata. Il suo comportamento, tuttavia, su querela di parte, potrebbe essere perseguito come reato con l'accusa di molestie.