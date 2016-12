Treviso, fa nove fotocopie "abusive": ex dipendente comunale a processo

12:19 - A processo perché, in cinque anni di lavoro al Comune di Vedelago, in provincia di Treviso, avrebbe fatto 9 fotocopie per fini privati, "abusive". Un ex dipendente dell'ufficio tecnico del municipio deve ora rispondere del reato di peculato. La Procura che ha condotto le indagini sul 43enne Andrea Maggiotto non è riuscita a quantificare il presunto danno che questo comportamento avrebbe portato alle casse comunali.

Il Comune ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo e di non chiedere, quindi, un risarcimento.



Come riporta Il Gazzettino, i fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2002 e il 2007, quando Maggiotto lavorava ancora per il Comune di Vedelago. Il rapporto di lavoro si è concluso nel 2011, quando il dipendente si è trasferito al municipio di Morgano, sempre in provincia di Treviso.