Treviso, evasione da 6 mln euro

06:00 - La guardia di finanza di Treviso ha scoperto un'evasione da sei milioni di euro, messa a segno in meno di due anni da un importatore di autovetture di lusso. Secondo quanto accertato, l'imprenditore aveva utilizzato falsi modelli F24 che, riportando in calce un timbro bancario contraffatto, attestavano, presso vari uffici della Motorizzazione civile, il regolare assolvimento degli obblighi fiscali, oneri in realtà mai sostenuti.