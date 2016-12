11:29 - La bomba d'acqua che questa notte ha colpito il Molinetto della Croda a Refrontolo, nel Trevigiano, uccidendo 4 persone e ferendone 21, è stata, secondo i testimoni, "un piccolo Vajont". In pochi istanti il fortunale ha travolto il tendone trascinando persone, suppellettili e le auto parcheggiate. "Come una lama, il turbine d'acqua ha spazzato via tutto - raccontano i testimoni - compresi un paio di container".