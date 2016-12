21:11 - Un escursionista tedesco di 47 anni è morto a Borso del Grappa (Treviso) dopo essere precipitato con il parapendio. L'uomo si era lanciato dal monte Grappa, ma qualcosa in volo è andato storto e non è stato più in grado di gestire l'ala: il 47enne si è schiantato su uno dei tornanti della strada che porta alla cima. Sul posto i carabinieri di Crespano del Grappa (Treviso) e i sanitari del Suem.