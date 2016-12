Travolta da autobus, grave 19enne

20:27 - Una 19enne è stata travolta da un autobus in manovra nel piazzale della stazione ferroviaria di Montebelluna (Treviso). La giovane è in gravi condizioni. L'autista non si sarebbe accorto della presenza della studentessa, residente a Castelcucco. Scesa da poco dal treno, la ragazza stava attraversando il piazzale che porta alla fermata dei pullman quando è stata urtata dal bus, cadendo a terra e rimanendo schiacciata da una ruota del mezzo.