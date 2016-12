Terrorismo, cinque indagati in Veneto "Reclutano combattenti per la jihad"

19:25 - Cinque persone residenti in Veneto, ma sembra originarie dei Balcani, risultano indagate nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo aperta dalla Procura distrettuale di Venezia e condotta dai Ros. Si tratterebbe - scrive il "Corriere del Veneto" - di elementi sospettati di essere vicini alle organizzazioni che si battono per la jihad.

Avrebbero svolto attività di reclutamento - Gli inquirenti sospettano che almeno alcuni di questi cinque abbiano svolto attività di reclutamento di persone, immigrati ma non solo, interessate a raggiungere la Siria o l'Iraq, per prendere parte alla "guerra santa" condotta dalle formazioni estremiste. Dopo l'allerta terrorismo lanciata nei giorni scorsi dal Ministero dell'Interno, si è intensificata in Veneto l'attività di intelligence sui centri islamici e sui soggetti considerati pericolosamente vicini al fondamentalismo.



Indagini legate a un bosniaco morto in Siria - Le indagini sarebbero legate alla vicenda di Ismar Mesinovic, il bosniaco residente nel bellunese morto in Siria all'inizio dell'anno in combattimento dopo aver aderito alla Jihad. Secondo quanto si è appreso, i cinque indagati sarebbero tutti originari dei Balcani.