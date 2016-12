Terribile incidente stradale nel Vicentino, tre morti

07:38 - Tre giovani sono morti e un quarto è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Romano D'Ezelino, lungo la Statale 248. Due auto si sono scontrate frontalmente. Tra le ipotesi non si esclude quella dell'alta velocità di una delle due vetture. Le vittime sono un giovane che era alla guida di una delle due auto coinvolte e due giovani, pare di origine macedone, ma da tempo residenti in Veneto, che erano a bordo dell'altra vettura.

Mentre non è ancora chiaro in quale delle due auto si trovasse la persona rimasta ferita che è stata ricoverata all'ospedale di Treviso. L'incidente è avvenuto in località Spin quasi al confine tra le province di Vicenza e Treviso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro, i vigili del fuoco e la polizia locale.