29 maggio 2014 Si ribalta pullman con bimbi nel

I ragazzini hanno età comprese tra 12 e 16 anni. Sul mezzo erano in 45. Tra i contusi anche un accompagnatore e l'autista. L'incidente è avvenuto a Feltre

22:53 - Un pullman con a bordo quaranta ragazzini di età comprese tra 12 e 16 anni è uscito di strada nel Bellunese, ribaltandosi. In trentotto sono rimasti feriti. Due di loro, un accompagnatore e l'autista risultano gravi e sono stati portati all'ospedale di Feltre. L'incidente è avvenuto nella frazione di Carpen. Sul mezzo c'erano tre società di nuoto, partite da Cavalese (Trento) e dirette a Lignano (Udine).



Ferito in modo serio anche l'autista - I ragazzini, che stavano andando a una gara di nuoto, hanno età comprese tra 12 e 16 anni. Erano accompagnati da 5 adulti. Il conducente, un 60enne italiano, ha riportato numerose fratture. L'uomo avrebbe riferito ai soccorritori di aver avvertito un problema durante una frenata, non riuscendo più a controllare il veicolo.



Tre ragazzi in prognosi riservata - Tra i feriti più gravi, solo uno, una ragazzina, si trova ancora ricoverata all'ospedale di Feltre in rianimazione, dopo un delicato intervento subito alla milza. Un secondo ragazzo, sempre con un grave trauma addominale, è stato portato a Treviso, un terzo, con un serio trauma cranico, all'ospedale di Belluno. Questi ultimi tre sono in prognosi riservata. Sono stati intanto già dimessi, e affidati ai loro genitori, i primi cinque adolescenti che presentavano solo contusioni.



Stavano andando a una gara di nuoto - I bambini erano attesi al villaggio Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro, dove sono in programma, fino al 2 giugno, le finali nazionali dei campionati italiani di nuoto organizzati dal Csi, il centro sportivo italiano. In vasca nei prossimi giorni scenderanno 1.035 nuotatori, maschi e femmine, dagli 8 ai 16 anni. Dal Trentino era atteso l'arrivo dei gruppi di cinque scuole di nuoto.



Pullman posto sotto sequestro - Il pullman è stato posto sotto sequestro e verrà trasportato nella caserma dei vigili del fuoco per accertare le cause dell'incidente. Complessivamente, per i soccorsi, sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco, 15 infermieri e varie decine di uomini delle forze dell'ordine.