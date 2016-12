Scandalo Mose,Pd: Orsoni si dimetta

11:51 - "Invitiamo Orsoni a riflettere sull'opportunità di offrire le dimissioni". Lo affermano Debora Serracchiani, vice segretario Pd, e Roger De Menech, segretario regionale Pd, chiedendo al sindaco di Venezia, coinvolto nello scandalo Mose, di fare un passo indietro. "Siamo umanamente dispiaciuti per la condizione in cui si trova, ma abbiamo maturato - continuano i due - la convinzione che non vi siano le condizioni perché prosegua nel suo mandato".