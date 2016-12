Rovigo,in casa tra escrementi e rifiuti Ricoverata una donna di 50 anni

11:39 - Una donna di 50 anni è stata trovata dai carabinieri in un letto sporco all'interno di un appartamento tra rifiuti ed escrementi a Cavanella Po (Rovigo). Conviveva con un pensionato 77enne, ex maestro elementare. L'uomo sembrava condurre una vita regolare: pur trasandato, usciva a fare la spesa e guidava l'auto. Entrambi sono ora ricoverati in ospedale. In casa c'erano scarti di cibo dovunque, i servizi sanitari intasati e i fornelli sporchi.

Sono stati gli operatori dell'Ulss 19 di Adria ed i Servizi Sociali del Comune a segnalare ai carabinieri il caso di disagio sociale, sino ad oggi mai ufficialmente emerso.



Una vicina di casa che aveva denunciato il fatto che in quella casa, da tempo, una donna non usciva e viveva in presumibili condizioni precarie, dato il fetore preveniente da quell'abitazione. I militari, una volta nell'appartamento assieme ad altri operatori, ai vigili di Adria e una nipote della donna, si sono resi conto che il forte odore in casa rendeva l'aria irrespirabile. Sono state trovate due bombole di gpl vicino a prese elettriche 'aperte', e una fuga di gas da alcuni tubi sistemati all'esterno della palazzina dove si trova l'appartamento.