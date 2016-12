Rovigo, il mistero del palazzo dei tumori: 23 morti in soli dieci anni

15:03 - Potrebbe essere solo una tragica coincidenza, ma il mistero del "palazzo dei tumori" di Rovigo si infittisce sempre più. Negli ultimi dieci anni infatti, in uno stabile situato nel centro della città veneta tra piazza della Repubblica e via Umberto Primo, si sono verificati ben 23 decessi a causa di tumori. Data l'elevata incidenza di morti - otto volte sopra la media -, gli impiegati dell'amministrazione pubblica che lavorano negli uffici ai primi piani del palazzo, hanno chiesto indagini a vasto raggio. Gli esami e le analisi fatte finora sugli intonaci e sui materiali edili hanno dato esito negativo: nessuna traccia di amianto o di elemento cancerogeno nocivo per la salute. Gli accertamenti ora si concentreranno sull'aria confidando che si tratti solo di una banale coincidenza statistica.