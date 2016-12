Rovigo, funerale col botto: le ceneri volano verso l'infinito

12:32 - Quando una persona viene a mancare è usanza dire: "volato in cielo". In questo caso nessuna frase può descrivere meglio quello che è accaduto a Arquà Polesine. Un funerale organizzato dalla collaborazione di un imprenditore di pompe funebri e una ditta di fuochi d'artificio. In tempi di crisi qualche novità potrebbe aiutare e quella di far letteralmente volare il defunto in cielo è decisamente unica. Questo "funerale con il botto" ha tanto di sito web che spiega i passi per arrivare ad organizzare la dipartita. Prima bisogna procedere con la cremazione, poi scegliere il luogo del "lancio" e infine affidarti ai professionisti che mischieranno le ceneri alla polvere pirica. Un famigliare avrà il compito di schiacciare un bottone e alzare gli occhi al cielo per guardare lo spettacolo. Il "dolce volo nel cielo" non è proprio economico: infatti, per accompagnare il defunto nel suo viaggio verso l'alto, bisogna sborsare tre mila euro.